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Доверительный (с пополнением)

Севастопольский Морской Банк,

Севастопольский Морской Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,70%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
28
Ставка
5,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 1098 дней
от 1 000 ₽ 5 5,4 5,7 5,5
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 1098 дней
от 100 $ 0,15 0,3
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 366 дней от 367 до 1098 дней
от 100 € 0,15 0,3
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 11:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доверительный (с пополнением)» в 11 городах России
1 622
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Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
Адрес
299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
Сайт
www.morskoybank.com
Отделения и банкоматы
в вашем городе Севастополь
Отделения 15
Банкоматы 19
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Телефоны
(692) 53-90-31

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