Доверительный (с пополнением)
Севастопольский Морской Банк,
Севастопольский Морской Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 5,70%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
28 ₽
Ставка
5,7%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 1098 дней
|от 1 000 ₽
|5
|5,4
|5,7
|5,5
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 1098 дней
|от 100 $
|—
|—
|0,15
|0,3
|от 31 до 90 дней
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 366 дней
|от 367 до 1098 дней
|от 100 €
|—
|—
|0,15
|0,3
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 11:43
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доверительный (с пополнением)» в 11 городах России
1 622
Справочная информация
АО «Севастопольский Морской Банк»
- Адрес
- 299001, г. Севастополь, ул. Брестская, д. 18а
- Сайт
- www.morskoybank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Севастополь
- Телефоны
-
(692) 53-90-31
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Доверительный
|6,2
|1 000 ₽
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