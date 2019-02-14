Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация ежемесячно по выбору клиента Специальный вклад детский Особые условия необходимо предъявить паспорт или иной документом, удостоверяющий личность и свидетельство о рождении ребенка;

открыть вклад может родитель/законный представитель ребенка;

с 14 лет ребенок получает частичный доступ: может самостоятельно пополнять вклад и снимать причисленные проценты;

в 18 лет ребенок может полноправно распоряжаться средствами на вкладе;

полное снятие денег до наступления совершеннолетия ребенка возможно только с разрешения органов опеки Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей, 100 долларов;

при безналичном пополнении минимальная сумма не ограничена Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях если сумма вклада не превышает максимальную сумму (сумма вклада на конец дня даты открытия или пролонгации вклада, увеличенная в 10 раз; для вкладов, сумма на которых на конец дня даты открытия или пролонгации меньше 100 000 рублей/5 000 долларов максимальная сумма равна 1 млн рублей/50 000 долларов);

если сумма выше максимальной суммы вклада, то на основную сумму проценты начисляются исходя из 2/3, на разницу между суммой вклада и максимальной суммой — 1/3 от процентной ставки по вкладу, действовавшей на дату его открытия или пролонгации Увеличение ставки возможно при увеличении суммы Автопролонгация возможна Дата актуализации 01.02.2019 12:39

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.