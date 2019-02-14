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Пополняй на имя ребенка

Сбербанк России,

Сбербанк России вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 5,15%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
10 383
Ставка
5,15%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
от 3 до 6 мес. от 6 мес. до 1 года от 1 до 2 лет от 2 до 3 лет 3 года
от 1 000 ₽ 4,6 4,85 4,85 4,8 4,7
от 100 000 ₽ 4,75 5 5 4,95 4,85
от 400 000 ₽ 4,9 5,15 5,15 5,1 5
от 700 000 ₽ 4,9 5,15 5,15 5,1 5
от 2 000 000 ₽ 4,9 5,15 5,15 5,1 5
от 3 до 6 мес. от 6 мес. до 1 года от 1 до 2 лет от 2 до 3 лет 3 года
от 100 $ 0,05 0,75 1,1 1,1 1,1
от 3 000 $ 0,15 0,85 1,2 1,2 1,2
от 10 000 $ 0,2 0,9 1,25 1,25 1,25
от 20 000 $ 0,25 0,95 1,3 1,3 1,3
от 100 000 $ 0,25 0,95 1,3 1,3 1,3
  • максимальная сумма вклада – сумма вклада на день открытия вклада/пролонгации, увеличенная в 10 раз;
  • для вкладов, по которым сумма на день открытия или пролонгации меньше 100 000 рублей или 5 000 долларов, максимальная сумма равна 1 млн рублей/ 50 000 долларов
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Специальный вклад
детский
Особые условия
  • необходимо предъявить паспорт или иной документом, удостоверяющий личность и свидетельство о рождении ребенка;
  • открыть вклад может родитель/законный представитель ребенка;
  • с 14 лет ребенок получает частичный доступ: может самостоятельно пополнять вклад и снимать причисленные проценты;
  • в 18 лет ребенок может полноправно распоряжаться средствами на вкладе;
  • полное снятие денег до наступления совершеннолетия ребенка возможно только с разрешения органов опеки
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • 1 000 рублей, 100 долларов;
  • при безналичном пополнении минимальная сумма не ограничена
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • если сумма вклада не превышает максимальную сумму (сумма вклада на конец дня даты открытия или пролонгации вклада, увеличенная в 10 раз; для вкладов, сумма на которых на конец дня даты открытия или пролонгации меньше 100 000 рублей/5 000 долларов максимальная сумма равна 1 млн рублей/50 000 долларов);
  • если сумма выше максимальной суммы вклада, то на основную сумму проценты начисляются исходя из 2/3, на разницу между суммой вклада и максимальной суммой — 1/3 от процентной ставки по вкладу, действовавшей на дату его открытия или пролонгации
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
01.02.2019 12:39
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняй на имя ребенка» в 7235 городах России
7 350
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ОГРН
1027700132195
Сайт
www.sberbank.ru
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
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