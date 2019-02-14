Хорошая ставка
Кемсоцинбанк,
Кемсоцинбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
500 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 474 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|500 дней
|от 50 000 ₽ до 1 500 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 90 дней срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 11:22
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Хорошая ставка» в 6 городах России
2 815
Справочная информация
АО «Кемеровский социально-инновационный банк»
- Адрес
- 650000, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 12
- ОГРН
- 1024200001891
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Кемерово
- Телефоны
-
(3842) 36-90-90
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