Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация раз в полгода Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,25%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 100 000 рублей; в течение первых шести месяцев Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 16.01.2019 16:02

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.