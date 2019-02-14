VIP
Томскпромстройбанк,
Томскпромстройбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,12%
Сумма
от 2 000 000 ₽
Срок
360 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
142 872 ₽
Ставка
7,12%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|360 дней
|от 2 000 000 ₽
|7,12
- всего два периода начисления процентов: за первые шесть месяцев - 7,25%, за вторые шесть месяцев - 7%;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- раз в полгода
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,25%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
100 000 рублей; в течение первых шести месяцев
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 16.01.2019 16:02
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «VIP» в 6 городах России
813
Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Томск
- Телефоны
-
(3822) 26-59-31
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Пенсионный (ежеквартально)
|7
|1 000 ₽
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|Срочный (ежеквартально)
|6,25
|1 000 ₽
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|Удобный+
|6,19
|25 000 ₽
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|Мобильный
|6
|30 000 ₽
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|Доходный (капитализация)
|6
|200 000 ₽
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|Пенсионный (в конце срока)
|5,5
|1 000 ₽
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|Доходный (в конце срока)
|5
|100 000 ₽
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|Срочный (в конце срока)
|4,7
|1 000 ₽
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|Срочный (в валюте)
|2,5
|50 000 $
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