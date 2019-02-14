Вход

Максимальный процент (в конце срока)

Промсвязьбанк,

Промсвязьбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 144 164
Ставка
7,6%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
91 день 184 дня 367 дней 547 дней 732 дня 1100 дней
от 5 000 000 ₽ 6,75 6,9 7,5 7,55 7,55 7,6
91 день 184 дня 367 дней 547 дней 732 дня 1100 дней
от 100 000 $ 0,8 1,4 1,75 0,1 0,1 0,1
91 день 184 дня 367 дней 547 дней 732 дня 1100 дней
от 100 000 € 0,7 0,75 0,9 0,95 1 1,2

минимальная сумма указана для подразделений, расположенных в Москве; минимальная сумма для Московской области составляет 2500 000 рублей, 50 000 долларов/евро

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • открывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж»)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 60 календарных дней срока размещения вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

свыше 183 дней по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в соответствующей валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
21.01.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный процент (в конце срока)» в 137 городах России
23 337
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
Адрес
109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Сайт
www.psbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 38
Банкоматы 107
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный
8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Моя стратегия 8,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Мой доход (онлайн) 7,5 10 000 ₽ Посмотреть
Мой доход 7,4 100 000 ₽ Посмотреть
Максимальный процент (ежемесячно) 7,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя выгода 7 10 000 ₽ Посмотреть
Расходный 6,85 5 000 000 ₽ Посмотреть
Фиксированный процент 6,85 5 000 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (в конце срока) 6,55 5 000 000 ₽ Посмотреть
Моя копилка 6,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (в конце срока) 6,3 350 000 ₽ Посмотреть
Универсальный (ежемесячно) 6,2 5 000 000 ₽ Посмотреть
Кошелек (ежемесячно) 6 350 000 ₽ Посмотреть
Мои возможности 5,7 1 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще