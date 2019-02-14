Максимальный процент (в конце срока)
Промсвязьбанк,
Промсвязьбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 5 000 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 144 164 ₽
Ставка
7,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|91 день
|184 дня
|367 дней
|547 дней
|732 дня
|1100 дней
|от 5 000 000 ₽
|6,75
|6,9
|7,5
|7,55
|7,55
|7,6
|91 день
|184 дня
|367 дней
|547 дней
|732 дня
|1100 дней
|от 100 000 $
|0,8
|1,4
|1,75
|0,1
|0,1
|0,1
|91 день
|184 дня
|367 дней
|547 дней
|732 дня
|1100 дней
|от 100 000 €
|0,7
|0,75
|0,9
|0,95
|1
|1,2
минимальная сумма указана для подразделений, расположенных в Москве; минимальная сумма для Московской области составляет 2500 000 рублей, 50 000 долларов/евро
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- открывается в случае наличия действующего на дату заключения договора банковского вклада соглашения о подключении к программе Private Banking (за исключением программы «Авантаж»)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 60 календарных дней срока размещения вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
свыше 183 дней по ставке, равной 0,65 годовой процентной ставки в соответствующей валюте, действующей по вкладу на дату заключения договора банковского вклада
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 21.01.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный процент (в конце срока)» в 137 городах России
23 337
Справочная информация
ПАО «Промсвязьбанк»
- Адрес
- 109052, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
- Сайт
- www.psbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 333-03-03 — для физических лиц, звонок по России бесплатный8 800 333-25-50 — для юридических лиц, звонок по России бесплатный
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