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Стратегия лидерства (договор ИСЖ 3 года)

Зенит Сочи,

Зенит Сочи вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,10%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
300 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
6 658
Ставка
8,1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
300 дней
от 100 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 8,1

всего три периода начисления процентов:

  • с 1 по 100 день - 7,3% годовых;
  • с 101 по 200 день - 8,1% годовых;
  • с 201 по 300 день - 8,9% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается в день оплаты вкладчиком страховой премии в пользу СК ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» по программе «Капитал Плюс» по договору ИСЖ;
  • сумма вклада должна быть меньше или равна сумме страховой премии;
  • выплата процентов осуществляется в том случае, если на дату окончания вклада договор ИСЖ не расторгнут;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,9%);
  • срок договора ИСЖ - 3 года
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

в случае досрочного расторжения договора ИСЖ выплата процентов осуществляется по ставке 0,1% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
04.02.2019 15:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия лидерства (договор ИСЖ 3 года)» в 3 городах России
1 195
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
ОГРН
1102300004938
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Телефоны
(8622) 64-00-90

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