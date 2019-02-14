Стратегия лидерства (договор ИСЖ 3 года)
Зенит Сочи,
Зенит Сочи вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,10%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
300 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 658 ₽
Ставка
8,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|300 дней
|от 100 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|8,1
всего три периода начисления процентов:
- с 1 по 100 день - 7,3% годовых;
- с 101 по 200 день - 8,1% годовых;
- с 201 по 300 день - 8,9% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
-
инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается в день оплаты вкладчиком страховой премии в пользу СК ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» по программе «Капитал Плюс» по договору ИСЖ;
- сумма вклада должна быть меньше или равна сумме страховой премии;
- выплата процентов осуществляется в том случае, если на дату окончания вклада договор ИСЖ не расторгнут;
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,9%);
- срок договора ИСЖ - 3 года
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
в случае досрочного расторжения договора ИСЖ выплата процентов осуществляется по ставке 0,1% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 15:57
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия лидерства (договор ИСЖ 3 года)» в 3 городах России
1 195
Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
- Адрес
- 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- ОГРН
- 1102300004938
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сочи
- Телефоны
-
(8622) 64-00-90
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-
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