Инвестиционный-VIP
Восточный Банк,
Восточный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 182 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
215 929 ₽
Ставка
7,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|6 мес.
|12 мес.
|24 мес.
|36 мес.
|от 1 500 000 ₽ до 2 999 999 ₽
|6,95
|7,1
|6,8
|6,55
|от 3 000 000 ₽
|7,05
|7,2
|6,9
|6,65
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- условием открытия вклада является участие клиента в покупке ПИФов в рамках программы «Вклад+Инвестиции»;
- часть средств размещается на срочном вкладе, другая часть (не менее 50% от суммы вклада) инвестируется в ПИФы Паевых фондов под управлением ООО УК «Восточный Капитал»;
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
-
возможно
- однократное частичное снятие;
- неснижаемый остаток составляет 90% находящихся на момент частичного отзыва средств на счете без учета капитализированных процентов
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
участникам программы "Проценты в подарок" или "Пакетный Бонус", а также оформившим "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни"; бонусы не суммируются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 29.01.2019 11:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный-VIP» в 254 городах России
4 762
Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
- Адрес
- 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
- ОГРН
- 1022800000112
- Сайт
- www.vostbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Благовещенск
- Телефоны
-
8 800 100-71-00 — единая справочная служба8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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