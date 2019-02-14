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Инвестиционный-VIP

Восточный Банк,

Восточный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
от 182 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
215 929
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
6 мес. 12 мес. 24 мес. 36 мес.
от 1 500 000 ₽ до 2 999 999 ₽ 6,95 7,1 6,8 6,55
от 3 000 000 ₽ 7,05 7,2 6,9 6,65
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • условием открытия вклада является участие клиента в покупке ПИФов в рамках программы «Вклад+Инвестиции»;
  • часть средств размещается на срочном вкладе, другая часть (не менее 50% от суммы вклада) инвестируется в ПИФы Паевых фондов под управлением ООО УК «Восточный Капитал»;
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно
  • однократное частичное снятие;
  • неснижаемый остаток составляет 90% находящихся на момент частичного отзыва средств на счете без учета капитализированных процентов
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях

участникам программы "Проценты в подарок" или "Пакетный Бонус", а также оформившим "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни"; бонусы не суммируются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
29.01.2019 11:26
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Инвестиционный-VIP» в 254 городах России
4 762
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Благовещенск
Отделения 9
Банкоматы 7
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание

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