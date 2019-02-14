Защитный
ОТП Банк,
ОТП Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 183 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 108 ₽
Ставка
6,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|183 дня
|368 дней
|от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,2
|6,1
проценты начисляются по периодам:
- для вклада на 183 дня: с 1 по 61-й день - 9%;
- с 62 по 122-й день - 6,4%;
- с 123 по 183-й день - 3,2%;
- для вклада на 368 дней: с 1 по 92-й день - 9%;
- с 93 по 184-й день - 6,3%;
с 185 по 276 день - 5,1% и с 277 по 368-й день - 4%;
указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств; общая сумма вкладов, открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 16:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Защитный» в 111 городах России
3 115
Справочная информация
АО «ОТП Банк»
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-55-55 — единая справочная служба
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