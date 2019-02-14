указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств; общая сумма вкладов, открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада

с 185 по 276 день - 5,1% и с 277 по 368-й день - 4%;

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 13.02.2019 16:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.