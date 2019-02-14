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Защитный

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Валюта
RUB
Ставка
до 6,20%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 183 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
3 108
Ставка
6,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
183 дня 368 дней
от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,2 6,1

проценты начисляются по периодам:

  • для вклада на 183 дня: с 1 по 61-й день - 9%;
  • с 62 по 122-й день - 6,4%;
  • с 123 по 183-й день - 3,2%;
  • для вклада на 368 дней: с 1 по 92-й день - 9%;
  • с 93 по 184-й день - 6,3%;

  • с 185 по 276 день - 5,1% и с 277 по 368-й день - 4%;

  • указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения средств; общая сумма вкладов, открытых на одно лицо, не может превышать максимальную сумму вклада

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 16:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Защитный» в 111 городах России
3 115
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 1
Сайт
www.otpbank.ru
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Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

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