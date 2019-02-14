Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Лестничный вклад да Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,4%);

открывается только в день заключения и оплаты договора инвестиционного страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»;

срок программы ИСЖ составляет 5 лет, минимальный взнос в программу - до 200 000 рублей;*при оформлении одного договора страхования жизни может быть оформлен один вклад Пополнение нет Частичное снятие возможно последние 100 дней срока действия вклада Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования из расчета 0,5% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 28.01.2019 14:08

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.