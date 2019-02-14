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Доходная стратегия (взнос в ИСЖ от 200 000 рублей на пять лет)

Локо-Банк,

Локо-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,70%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
300 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
7 151
Ставка
8,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
300 дней
от 100 000 ₽ до 2 000 000 ₽ 8,7
  • три периода начисления процентов: с 1-го по 100 дней - 8,9%;
  • с 101-го по 200-й день - 8,7%;
  • с 201-го дня - 8,5%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,9%);
  • открывается только в день заключения и оплаты договора инвестиционного страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода с ООО «АльфаСтрахование-Жизнь»;
  • срок программы ИСЖ составляет 5 лет, минимальный взнос в программу - от 200 000 рублей;*при оформлении одного договора страхования жизни может быть оформлен один вклад
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно

последние 100 дней срока действия вклада

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

из расчета 0,5% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 14:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходная стратегия (взнос в ИСЖ от 200 000 рублей на пять лет)» в 21 городе России
2 540
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Сайт
www.lockobank.ru
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Телефоны
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