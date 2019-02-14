Доходная стратегия (при условии оформления договора НСЖ)
Локо-Банк,
Локо-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
300 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 493 ₽
Ставка
8,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|300 дней
|от 50 000 ₽ до 2 000 000 ₽
|8,5
- три периода начисления процентов: с 1-го по 100 дней - 9,5%;
- с 101-го по 200-й день - 9%;
- с 201-го дня - 8,5%;
- указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств;
- сумма вклада меньше или равна взносу в программу накопительного страхования жизни, умноженного на два, но не более 2 000 000 рублей
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9,5%);
- открывается только в день заключения и оплаты договора накопительного страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода с ООО «СК «Ренессанс Жизнь»;
- срок программы НСЖ составляет 5 лет;
- ежегодный регулярный взнос в программу НСЖ - 50 тыс. рублей;
- при оформлении одного договора страхования жизни может быть оформлен один вклад
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
-
возможно
последние 100 дней срока действия вклада
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
из расчета 0,5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 14:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходная стратегия (при условии оформления договора НСЖ)» в 21 городе России
5 659
Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
- Адрес
- 125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
- Сайт
- www.lockobank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-50-50 — единая справочная служба
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