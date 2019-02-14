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Доходная стратегия (при условии оформления договора НСЖ)

Локо-Банк,

Локо-Банк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
8,50%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
300 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
3 493
Ставка
8,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
300 дней
от 50 000 ₽ до 2 000 000 ₽ 8,5
  • три периода начисления процентов: с 1-го по 100 дней - 9,5%;
  • с 101-го по 200-й день - 9%;
  • с 201-го дня - 8,5%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств;
  • сумма вклада меньше или равна взносу в программу накопительного страхования жизни, умноженного на два, но не более 2 000 000 рублей
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9,5%);
  • открывается только в день заключения и оплаты договора накопительного страхования жизни с выплатой дополнительного инвестиционного дохода с ООО «СК «Ренессанс Жизнь»;
  • срок программы НСЖ составляет 5 лет;
  • ежегодный регулярный взнос в программу НСЖ - 50 тыс. рублей;
  • при оформлении одного договора страхования жизни может быть оформлен один вклад
Пополнение
нет
Частичное снятие
возможно

последние 100 дней срока действия вклада

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

из расчета 0,5% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 14:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходная стратегия (при условии оформления договора НСЖ)» в 21 городе России
5 659
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Справочная информация
АО «Коммерческий Банк «Локо-Банк»
Адрес
125167, г. Москва, Ленинградский просп., д. 39, стр. 80
Сайт
www.lockobank.ru
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Телефоны
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