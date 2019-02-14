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Стратегия лидерства

Спиритбанк,

Спиритбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
8,20%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
300 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
6 740
Ставка
8,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
300 дней
от 100 000 ₽ до 30 000 000 ₽ 8,2
300 дней
от 1 500 $ до 450 000 $ 3
  • по вкладу в рублях проценты начисляются по периодам: с 1 по 100 день - 7,4%; с 101 по 200 день - 8,2%; с 201 по 300 день - 9% годовых (ставки действительны при заключении договора ИСЖ на три года);
  • по вкладу в долларах проценты начисляются по периодам: с 1 по 100 день - 2,75%; с 101 по 200 день - 3%; с 201 по 300 день - 3,25% годовых (ставки действительны при заключении договора ИСЖ на пять лет)
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается в день оплаты вкладчиком страховой премии в пользу СК ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» по программе «Капитал Плюс» по договору ИСЖ
  • сумма вклада должна быть меньше или равна сумме страховой премии;
  • выплата процентов осуществляется в том случае, если на дату окончания вклада договор ИСЖ не расторгнут;
  • вклад с "лестничным" начислением процентов
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при других условиях

по вкладу в рублях при заключении договора ИСЖ на срок четыре года (7,55%; 8,4% и 9,25% соответственно периодам) или пять лет (7,7%; 8,6% и 9,5% соответственно периодам)

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 19:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия лидерства» в 3 городах России
931
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Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
Адрес
300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тула
Отделения 2
Банкоматы 1
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Телефоны
(4872) 233-15-76

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