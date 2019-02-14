Стратегия лидерства
Спиритбанк,
Спиритбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
8,20%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
300 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
6 740 ₽
Ставка
8,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|300 дней
|от 100 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|8,2
|300 дней
|от 1 500 $ до 450 000 $
|3
- по вкладу в рублях проценты начисляются по периодам: с 1 по 100 день - 7,4%; с 101 по 200 день - 8,2%; с 201 по 300 день - 9% годовых (ставки действительны при заключении договора ИСЖ на три года);
- по вкладу в долларах проценты начисляются по периодам: с 1 по 100 день - 2,75%; с 101 по 200 день - 3%; с 201 по 300 день - 3,25% годовых (ставки действительны при заключении договора ИСЖ на пять лет)
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
-
инвестиционный
- Особые условия
-
- вклад открывается в день оплаты вкладчиком страховой премии в пользу СК ООО «АльфаСтрахование-Жизнь» по программе «Капитал Плюс» по договору ИСЖ
- сумма вклада должна быть меньше или равна сумме страховой премии;
- выплата процентов осуществляется в том случае, если на дату окончания вклада договор ИСЖ не расторгнут;
- вклад с "лестничным" начислением процентов
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
по вкладу в рублях при заключении договора ИСЖ на срок четыре года (7,55%; 8,4% и 9,25% соответственно периодам) или пять лет (7,7%; 8,6% и 9,5% соответственно периодам)
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 19:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия лидерства» в 3 городах России
931
Справочная информация
ПАО «Спиритбанк»
- Адрес
- 300012, г. Тула, просп. Ленина, д. 85а
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тула
- Телефоны
-
(4872) 233-15-76
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
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Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|Название
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|Пополняемый доход
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|Управляемый доход
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|600 000 ₽
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