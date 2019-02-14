Высокий доход
Липецккомбанк,
Липецккомбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
85 682 ₽
Ставка
7,15%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 30 000 ₽
|6
|6,25
|6,75
|6,9
|от 600 000 ₽
|6,25
|6,5
|7
|7,15
|91 день
|181 день
|367 дней
|730 дней
|от 1 000 $
|2
|2,4
|2,65
|2,8
|от 10 000 $
|2,1
|2,5
|2,75
|2,9
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения
+0,25 п.п. в рублях
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 17:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Высокий доход» в 6 городах России
1 272
Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
- Адрес
- 398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
- ОГРН
- 1024800001852
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Липецк
- Телефоны
-
(4742) 32-93-29
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Стратегия лидерства
|8,2
|50 000 ₽
|Посмотреть
|В Зените+
|8
|10 000 ₽
|Посмотреть
|Пополняемый доход
|6,25
|600 000 ₽
|Посмотреть
|Пенсионный
|6,25
|1 000 ₽
|Посмотреть
|Управляемый доход
|6
|600 000 ₽
|Посмотреть
|Копилка Плюс
|4,75
|600 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть