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Высокий доход

Липецккомбанк,

Липецккомбанк вклад

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Валюта
RUB USD
Ставка
до 7,15%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
85 682
Ставка
7,15%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 30 000 ₽ 6 6,25 6,75 6,9
от 600 000 ₽ 6,25 6,5 7 7,15
91 день 181 день 367 дней 730 дней
от 1 000 $ 2 2,4 2,65 2,8
от 10 000 $ 2,1 2,5 2,75 2,9
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения

+0,25 п.п. в рублях

Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 17:32
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Высокий доход» в 6 городах России
1 272
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Справочная информация
ПАО «Банк социального развития и строительства «Липецккомбанк»
Адрес
398600, г. Липецк, ул. Интернациональная, д. 8
ОГРН
1024800001852
Отделения и банкоматы
в вашем городе Липецк
Отделения 16
Банкоматы 93
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Телефоны
(4742) 32-93-29

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