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Классический

Вокбанк,

Вокбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
7 701
Ставка
7,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 271 день 370 дней
от 10 000 ₽ 7 7,2 7,3 7,5
от 100 000 ₽ 7,1 7,3 7,4 7,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по вкладу сроком 271 и 370 дней: до 182 дней - по ставке вклада «До востребования», свыше 182 дней - по ставке 4% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
04.02.2019 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классический» в 1 городе России
1 916
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Справочная информация
АО «Волго-Окский коммерческий банк»
Адрес
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
ОГРН
1025200000528
Сайт
www.vocbank.ru
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Телефоны
8 800 250-22-99 — единая справочная служба

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Валютный 0,7 2 000 $ Посмотреть
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