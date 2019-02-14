Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по вкладу сроком 271 и 370 дней: до 182 дней - по ставке вклада «До востребования», свыше 182 дней - по ставке 4% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 04.02.2019 11:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.