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Комфортный

Вокбанк,

Вокбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
72 960
Ставка
7,2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 370 дней
от 10 000 ₽ 6,7 7
от 100 000 ₽ 6,8 7,1
от 1 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽ 6,9 7,2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

3 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
возможно

неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
04.02.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 1 городе России
1 217
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Справочная информация
АО «Волго-Окский коммерческий банк»
Адрес
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
ОГРН
1025200000528
Сайт
www.vocbank.ru
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Телефоны
8 800 250-22-99 — единая справочная служба

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