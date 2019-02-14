Комфортный
Вокбанк,
Вокбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,20%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
72 960 ₽
Ставка
7,2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|370 дней
|от 10 000 ₽
|6,7
|7
|от 100 000 ₽
|6,8
|7,1
|от 1 000 000 ₽ до 3 000 000 ₽
|6,9
|7,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
3 000 рублей; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
-
возможно
неснижаемый остаток - минимальный взнос для каждого диапазона сумм
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 04.02.2019 11:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Комфортный» в 1 городе России
1 217
Справочная информация
АО «Волго-Окский коммерческий банк»
- Адрес
- 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
- ОГРН
- 1025200000528
- Сайт
- www.vocbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
8 800 250-22-99 — единая справочная служба
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|7,8
|100 000 ₽
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|Классический
|7,6
|100 000 ₽
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|Накопительный
|7,5
|100 000 ₽
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|Валютный
|0,7
|2 000 $
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