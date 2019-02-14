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Валютный

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Вокбанк вклад

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Валюта
USD EUR
Ставка
до 0,70%
Сумма
от 500 $
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
14 $
Ставка
0,7%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • USD
  • EUR
91 день 181 день 370 дней
от 500 $ 0,2 0,4 0,6
от 2 000 $ 0,3 0,5 0,7
91 день 181 день 370 дней
от 500 € 0,1 0,12 0,15
от 2 000 € 0,15 0,2 0,25
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения

100 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
04.02.2019 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Валютный» в 1 городе России
715
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Справочная информация
АО «Волго-Окский коммерческий банк»
Адрес
603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 26/11
ОГРН
1025200000528
Сайт
www.vocbank.ru
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Телефоны
8 800 250-22-99 — единая справочная служба

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