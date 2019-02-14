Копилка
РФИ Банк,
РФИ Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,10%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
2 135 ₽
Ставка
7,1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|366 дней
|от 30 000 ₽
|6,55
|7,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- прекращается за 60 дней до окончания срока действия договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
свыше 181 дня – 1/2 от ставки по вкладу, действующей на дату открытия
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 15:31
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Копилка» в 1 городе России
1 111
Справочная информация
АО «Банк «Резервные финансы и инвестиции»
- Адрес
- 105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 13, стр. 4
- Сайт
- www.rfibank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 276-08-00 — единый справочный номер(499) 922-21-44
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