Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения прекращается за 60 дней до окончания срока действия договора Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях свыше 181 дня – 1/2 от ставки по вкладу, действующей на дату открытия Автопролонгация невозможна Дата актуализации 21.01.2019 15:31

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.