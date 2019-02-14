Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия вклад открывается клиентам сегмента VIP Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по истечении 91 календарного дня - 1/2 ставки по вкладу Автопролонгация невозможна Дата актуализации 25.01.2019 13:42

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.