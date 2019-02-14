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Проценты вперед

Банк «Фридом Финанс»,

Банк «Фридом Финанс» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: проценты вперед
Вклад
Доход
Мой доход
6 409
Ставка
6,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
360 дней
от 100 000 ₽ 6,5
Параметры вклада
Выплата процентов
проценты вперед
проценты выплачиваются авансом равными платежами каждые 90 дней; первичный аванс - в день открытия вклада.
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 13:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Проценты вперед» в 16 городах России
3 916
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Справочная информация
ООО «Банк «Фридом Финанс»
Адрес
127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2
ОГРН
1026500000317
Сайт
www.bankffin.ru
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Телефоны
8 800 302-92-29
(495) 249-11-62

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