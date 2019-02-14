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Мультивалютный

Банк «Фридом Финанс»,

Банк «Фридом Финанс» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,90%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
360 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
3 402
Ставка
6,9%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
360 дней
от 50 000 ₽ 6,9
360 дней
от 800 $ 1,5
360 дней
от 700 € 0,7

минимальная сумма - 50 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
мультивалютный
Особые условия
  • по вкладу одновременно открывается три счета: в рублях, долларах и евро
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

10 000 рублей или эквивалент в иностранной валюте

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 14:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Мультивалютный» в 16 городах России
2 394
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Справочная информация
ООО «Банк «Фридом Финанс»
Адрес
127006, г. Москва, ул. Каретный ряд, д. 5/10, стр. 2
ОГРН
1026500000317
Сайт
www.bankffin.ru
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Телефоны
8 800 302-92-29
(495) 249-11-62

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