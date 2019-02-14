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Растущий процент - VIP

Восточный Банк,

Восточный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,81%
Сумма
от 1 500 000 ₽
Срок
367 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
2 355 032
Ставка
7,81%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
367 дней
от 1 500 000 ₽ до 2 999 999 ₽ 7,61
от 3 000 000 ₽ до 29 999 999 ₽ 7,71
от 30 000 000 ₽ 7,81
  • четыре периода начисления процентов: от 1,5 млн рублей - от 6,1 до 9,1%;
  • от 3 млн рублей - от 6,2 до 9,2%;
  • от 30 млн рублей - от 6,3 до 9,3%;
  • указаны средние годовые процентные ставки за полный срок размещения
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 9,3%);
  • указанные процентные ставки действуют для городов тарифной зоны 1 при оформлении депозита в отделении банка, при оформлении через интернет-банк действуют процентные ставки длятарифной зоны 2; подробную информацию уточняйте в банке
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • участникам программы "Проценты в подарок";
  • клиентам, имеющим пенсионное удостоверение;
  • клиентам, оформившим программы "Инвестиционное страхование жизни" или "Накопительное страхование жизни";
  • бонусы не распространяются при открытии вклада через интернет-банк
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
29.01.2019 11:37
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Растущий процент - VIP» в 254 городах России
10 037
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Справочная информация
ПАО «Восточный экспресс банк»
Адрес
675000, Амурская обл., г. Благовещенск, пер. Святителя Иннокентия, д. 1
ОГРН
1022800000112
Сайт
www.vostbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Благовещенск
Отделения 9
Банкоматы 7
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Телефоны
8 800 100-71-00 — единая справочная служба
8 800 200-28-20 — VIP-обслуживание

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