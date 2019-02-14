В Зените
Девон-Кредит,
Девон-Кредит вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
500 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 026 ₽
Ставка
7,5%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|500 дней
|от 10 000 ₽ до 15 000 000 ₽
|7,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- оформить вклад могут физические лица, у которых на дату, предшествующую дате открытия вклада «В Зените», отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов;
- если у вкладчика имеются действующие договоры срочных банковских вкладов, то процентная ставка по вкладу составит 7,25% годовых
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
с 301 дня по 499 день срока вклада включительно - начисленные в соответствии с процентной ставкой, действующей банке по вкладу данного вида на дату заключения договора
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 06.02.2019 17:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В Зените» в 14 городах России
2 110
Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
- Адрес
- 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Альметьевск
- Телефоны
-
8 800 200-92-22 — единая справочная служба
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Стратегия лидерства (договор ИСЖ 5 лет)
|8,5
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Стратегия лидерства (договор ИСЖ 4 года)
|8,3
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Стратегия лидерства (договор ИСЖ 3 года)
|8,1
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Высокий доход
|7,15
|600 000 ₽
|Посмотреть
|Пополняемый доход
|6
|600 000 ₽
|Посмотреть
|Управляемый доход
|5,75
|600 000 ₽
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть