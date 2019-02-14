Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия оформить вклад могут физические лица, у которых на дату, предшествующую дате открытия вклада «В Зените», отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов;

если у вкладчика имеются действующие договоры срочных банковских вкладов, то процентная ставка по вкладу составит 7,25% годовых Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях с 301 дня по 499 день срока вклада включительно - начисленные в соответствии с процентной ставкой, действующей банке по вкладу данного вида на дату заключения договора Автопролонгация невозможна Дата актуализации 06.02.2019 17:04

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.