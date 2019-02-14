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В Зените

Девон-Кредит,

Девон-Кредит вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,50%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
500 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
1 026
Ставка
7,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
500 дней
от 10 000 ₽ до 15 000 000 ₽ 7,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • оформить вклад могут физические лица, у которых на дату, предшествующую дате открытия вклада «В Зените», отсутствуют действующие договоры срочных банковских вкладов;
  • если у вкладчика имеются действующие договоры срочных банковских вкладов, то процентная ставка по вкладу составит 7,25% годовых
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

с 301 дня по 499 день срока вклада включительно - начисленные в соответствии с процентной ставкой, действующей банке по вкладу данного вида на дату заключения договора

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
06.02.2019 17:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «В Зените» в 14 городах России
2 110
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Справочная информация
ПАО «Акционерный банк «Девон-Кредит»
Адрес
423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д. 77
Отделения и банкоматы
в вашем городе Альметьевск
Отделения 6
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Телефоны
8 800 200-92-22 — единая справочная служба

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Стратегия лидерства (договор ИСЖ 3 года) 8,1 100 000 ₽ Посмотреть
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