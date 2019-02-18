Актуальный доход
Банк БКФ,
Банк БКФ вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,15%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
731 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
14 300 ₽
Ставка
7,15%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|731 день
|от 100 000 ₽
|7,15
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 14.02.2019 12:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Актуальный доход» в 1119 городах России
15 485
Справочная информация
ООО «Банк Корпоративного Финансирования»
- Адрес
- 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24
- ОГРН
- 1027739542050
- Сайт
- www.cfb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 514-08-10
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