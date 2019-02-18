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Актуальный доход

Банк БКФ,

Банк БКФ вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,15%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
731 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
14 300
Ставка
7,15%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
731 день
от 100 000 ₽ 7,15
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
14.02.2019 12:20
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Актуальный доход» в 1119 городах России
15 485
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Справочная информация
ООО «Банк Корпоративного Финансирования»
Адрес
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24
ОГРН
1027739542050
Сайт
www.cfb.ru
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Телефоны
(495) 514-08-10

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