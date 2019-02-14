Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия открытие вклада возможно при одновременном приобретении полиса инвестиционного страхования жизни в одной из страховых компаний – партнеров банка на сумму, равную первоначальному взносу по вкладу с обязательным предоставлением платежного поручения, подтверждающего факт оплаты полиса ИСЖ;

дата расчетного документа должна соответствовать дате заключения договора вклада;

договор вклада заключается в том же подразделении банка, в котором производится оплата полиса ИСЖ клиентом;

по каждой операции приобретения полиса ИСЖ можно заключить один договор вклада Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 18.01.2019 09:51

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.