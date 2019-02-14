Надежное будущее
Россельхозбанк,
Россельхозбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,35%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 180 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
4 516 ₽
Ставка
8,35%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|180 дней
|395 дней
|от 50 000 ₽
|7,9
|8,35
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- открытие вклада возможно при одновременном приобретении полиса инвестиционного страхования жизни в одной из страховых компаний – партнеров банка на сумму, равную первоначальному взносу по вкладу с обязательным предоставлением платежного поручения, подтверждающего факт оплаты полиса ИСЖ;
- дата расчетного документа должна соответствовать дате заключения договора вклада;
- договор вклада заключается в том же подразделении банка, в котором производится оплата полиса ИСЖ клиентом;
- по каждой операции приобретения полиса ИСЖ можно заключить один договор вклада
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 18.01.2019 09:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежное будущее» в 1125 городах России
102 075
Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
- Адрес
- 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
- Сайт
- www.rshb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-01-00 — единая справочная служба
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