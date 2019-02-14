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Надежное будущее

Россельхозбанк,

Россельхозбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
до 8,35%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 180 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
4 516
Ставка
8,35%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
180 дней 395 дней
от 50 000 ₽ 7,9 8,35
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • открытие вклада возможно при одновременном приобретении полиса инвестиционного страхования жизни в одной из страховых компаний – партнеров банка на сумму, равную первоначальному взносу по вкладу с обязательным предоставлением платежного поручения, подтверждающего факт оплаты полиса ИСЖ;
  • дата расчетного документа должна соответствовать дате заключения договора вклада;
  • договор вклада заключается в том же подразделении банка, в котором производится оплата полиса ИСЖ клиентом;
  • по каждой операции приобретения полиса ИСЖ можно заключить один договор вклада
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
18.01.2019 09:51
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Надежное будущее» в 1125 городах России
102 075
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Справочная информация
АО «Российский Сельскохозяйственный банк»
Адрес
119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 3
Сайт
www.rshb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 35
Банкоматы 56
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Телефоны
8 800 100-01-00 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Инвестиционный 8,55 5 000 000 ₽ Посмотреть
Ваш доход (в конце срока) 8 50 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный (в конце срока) 8 3 000 ₽ Посмотреть
Доходный Онлайн (в конце срока) 8 3 000 ₽ Посмотреть
Золотой Премиум (в конце срока) 8 1 500 000 ₽ Посмотреть
Ваш доход (ежемесячная выплата/капитализация процентов) 7,55 50 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный Онлайн (ежемесячная выплата/капитализация процентов) 7,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Золотой Премиум (ежемесячная выплата/капитализация процентов) 7,4 10 000 000 ₽ Посмотреть
Доходный (ежемесячная выплата/капитализация процентов) 7,35 1 500 000 ₽ Посмотреть
Амурский тигр 7,2 50 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный Плюс 6,85 500 ₽ Посмотреть
Ваши накопления 6,75 10 000 000 ₽ Посмотреть
Максимальные накопления Премиум 6,75 10 000 000 ₽ Посмотреть
Пенсионный доход 6,65 500 ₽ Посмотреть
Пополняемый Онлайн 6,55 1 500 000 ₽ Посмотреть
Накопи на мечту 6,45 3 000 ₽ Посмотреть
Пополняемый 6,4 1 500 000 ₽ Посмотреть
Ваши возможности 6,35 10 000 000 ₽ Посмотреть
Платиновый Премиум 6,35 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный Онлайн 6,25 1 500 000 ₽ Посмотреть
Комфортный 6,2 1 500 000 ₽ Посмотреть
Ваши условия (при заключении договора вклада в течение 30 календарных дней) 5,5 50 000 ₽ Посмотреть
Ваши условия 5,45 50 000 ₽ Посмотреть
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