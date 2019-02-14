Вход

27 лет доверия Онл@йн (сохранение ставки по истечении 90 дней)

Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк),

Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
2,76%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
960 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
376
Ставка
2,76%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
960 дней
от 5 000 ₽ 2,76
  • проценты начисляются по периодам: с 1 по 210 день - 7,9%, с 211 по 930 день - 1%, с 931 по 960 день - 8,9% годовых;
  • в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,9%);
  • открытие вклада осуществляется через интернет-банк
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по истечении 90 дней проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
14.02.2019 11:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «27 лет доверия Онл@йн (сохранение ставки по истечении 90 дней)» в 5 городах России
1 829
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «Роскомснаббанк»
Адрес
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
ОГРН
1020200001634
Сайт
www.bcsb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Уфа
Отделения 17
Банкоматы 20
посмотреть на карте
Телефоны
(347) 251-42-35

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Выгодный 4,25 1 500 000 ₽ Посмотреть
27 лет доверия (сохранение ставки по истечении 90 дней) 2,76 10 000 ₽ Посмотреть
Быстрые 2 10 000 ₽ Посмотреть
Срочный 0,55 1 000 $ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще