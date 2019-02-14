27 лет доверия Онл@йн (сохранение ставки по истечении 90 дней)
Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк),
Роскомснаббанк (бывш. Башкомснаббанк) вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
2,76%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
960 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
376 ₽
Ставка
2,76%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|960 дней
|от 5 000 ₽
|2,76
- проценты начисляются по периодам: с 1 по 210 день - 7,9%, с 211 по 930 день - 1%, с 931 по 960 день - 8,9% годовых;
- в таблице указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,9%);
- открытие вклада осуществляется через интернет-банк
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по истечении 90 дней проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 14.02.2019 11:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «27 лет доверия Онл@йн (сохранение ставки по истечении 90 дней)» в 5 городах России
1 829
Справочная информация
ПАО «Роскомснаббанк»
- Адрес
- 450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, 54
- ОГРН
- 1020200001634
- Сайт
- www.bcsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Уфа
- Телефоны
-
(347) 251-42-35
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