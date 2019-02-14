Управляемый доход
Зенит Сочи,
Зенит Сочи вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
37 099 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 30 000 ₽
|5,25
|5,5
|5,75
|5,75
|от 600 000 ₽ до 30 000 000 ₽
|5,5
|5,75
|6
|6
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 1 000 $
|1,2
|1,55
|1,9
|1,9
|от 10 000 $ до 450 000 $
|1,3
|1,65
|2
|2
|от 91 до 180 дней
|от 181 до 365 дней
|от 366 до 549 дней
|от 550 до 731 дня
|от 1 000 € до 375 000 €
|0,01
|0,01
|0,01
|0,01
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
3 000 рублей, 100 долларов/евро; не позднее 30 дней до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
- +0,25 п.п. по вкладу в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения;
- +0,25 п.п. при открытии вклада посредством системы«ЗЕНИТ Сочи Онлайн»
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 04.02.2019 16:03
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый доход» в 3 городах России
803
Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
- Адрес
- 354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
- ОГРН
- 1102300004938
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Сочи
- Телефоны
-
(8622) 64-00-90
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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