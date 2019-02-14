Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования при сумме вклада от 250 000 рублей, 3 500 долларов/евро сроком не менее 181 дня выпускается банковская карта Visa Gold или MasterCard Gold с технологией бесконтактных платежей и без взимания комиссии за годовое обслуживание Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях +0,25 п.п. по вкладу в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения, а также при открытии онлайн Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 04.02.2019 15:59

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.