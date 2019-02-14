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Высокий доход

Зенит Сочи,

Зенит Сочи вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,40%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
66 828
Ставка
7,4%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 30 000 ₽ 5,25 6,25 6,5 7 7,15
от 600 000 ₽ 5,25 6,5 6,75 7,25 7,4
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 1 000 $ 0,1 2 2,4 2,65 2,8
от 10 000 $ 0,1 2,1 2,5 2,75 2,9
от 31 до 90 дней от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 1 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
при сумме вклада от 250 000 рублей, 3 500 долларов/евро сроком не менее 181 дня выпускается банковская карта Visa Gold или MasterCard Gold с технологией бесконтактных платежей и без взимания комиссии за годовое обслуживание
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • +0,25 п.п. по вкладу в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения, а также при открытии онлайн
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
04.02.2019 15:59
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Высокий доход» в 3 городах России
945
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
ОГРН
1102300004938
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сочи
Отделения 6
Банкоматы 11
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Телефоны
(8622) 64-00-90

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Стратегия лидерства (договор ИСЖ 3 года) 8,1 100 000 ₽ Посмотреть
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