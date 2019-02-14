Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования при сумме вклада от 250 000 рублей/3 500 долларов или евро на срок не менее 181 день выпускается банковская карта MasterCard Gold без взимания комиссии за годовое обслуживание Капитализация ежемесячно по выбору клиента Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 3 000 рублей, 100 долларов/евро;

не позднее 30 дней до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при увеличении суммы, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях +0,25 п.п. по вкладу в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения;

+0,25 п.п. при открытии вклада посредством системы«ЗЕНИТ Сочи Онлайн»;

при переходе в новую суммовую градацию в результате пополнения или капитализации Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 04.02.2019 16:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.