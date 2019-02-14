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Пополняемый доход

Зенит Сочи,

Зенит Сочи вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,25%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
18 838
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 30 000 ₽ 5,75 6 6 6
от 600 000 ₽ до 20 000 000 ₽ 6 6,25 6,25 6,25
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 1 000 $ 1,5 1,8 2,15 2,3
от 10 000 $ до 300 000 $ 1,6 1,9 2,25 2,4
от 91 до 180 дней от 181 до 365 дней от 366 до 549 дней от 550 до 731 дня
от 1 000 € до 250 000 € 0,01 0,01 0,01 0,01
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
при сумме вклада от 250 000 рублей/3 500 долларов или евро на срок не менее 181 день выпускается банковская карта MasterCard Gold без взимания комиссии за годовое обслуживание
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 3 000 рублей, 100 долларов/евро;
  • не позднее 30 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Увеличение ставки
возможно при увеличении суммы, при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
  • +0,25 п.п. по вкладу в рублях при предъявлении пенсионного удостоверения;
  • +0,25 п.п. при открытии вклада посредством системы«ЗЕНИТ Сочи Онлайн»;
  • при переходе в новую суммовую градацию в результате пополнения или капитализации
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
04.02.2019 16:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пополняемый доход» в 3 городах России
795
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Справочная информация
АО «Банк Зенит Сочи»
Адрес
354000, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 14
ОГРН
1102300004938
Отделения и банкоматы
в вашем городе Сочи
Отделения 6
Банкоматы 11
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Телефоны
(8622) 64-00-90

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