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Доходный VIP

Солид Банк,

Солид Банк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
374 486
Ставка
6,25%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 3 000 000 ₽ 6,25
  • два периода начисления процентов: с первого по 365 день - 8% годовых; с 366 по 730 день - 4,5% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в течение первых 181 календарного дня

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • за полные 365 дней ранее выплаченные проценты сохраняются;
  • если фактический срок нахождения денежных средств во вкладе составляет от 366 до 729 дней, пересчет процентов производится по ставке 8% годовых за период с первого по 365 день и по ставке «До востребования» за период с 366 дня по дату досрочного расторжения
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
11.02.2019 15:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный VIP» в 21 городе России
2 124
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Справочная информация
АО «Солид Банк»
Адрес
690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
ОГРН
1024100000121
Сайт
www.solidbank.ru
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Телефоны
(423) 226-57-22

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