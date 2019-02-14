Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%) Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в течение первых 181 календарного дня Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях за полные 365 дней ранее выплаченные проценты сохраняются;

если фактический срок нахождения денежных средств во вкладе составляет от 366 до 729 дней, пересчет процентов производится по ставке 8% годовых за период с первого по 365 день и по ставке «До востребования» за период с 366 дня по дату досрочного расторжения Автопролонгация возможна Дата актуализации 11.02.2019 15:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.