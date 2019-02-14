Доходный VIP
Солид Банк,
Солид Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,25%
Сумма
от 3 000 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
374 486 ₽
Ставка
6,25%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 3 000 000 ₽
|6,25
- два периода начисления процентов: с первого по 365 день - 8% годовых; с 366 по 730 день - 4,5% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт, на счёт банковской карты или на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в течение первых 181 календарного дня
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- за полные 365 дней ранее выплаченные проценты сохраняются;
- если фактический срок нахождения денежных средств во вкладе составляет от 366 до 729 дней, пересчет процентов производится по ставке 8% годовых за период с первого по 365 день и по ставке «До востребования» за период с 366 дня по дату досрочного расторжения
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 15:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный VIP» в 21 городе России
2 124
Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- ОГРН
- 1024100000121
- Сайт
- www.solidbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 226-57-22
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