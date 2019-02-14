Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад открывается при одновременном заключении договора Инвестиционного страхования жизни (ИСЖ);

размер денежных средств, внесенных на счет вклада и на счет договора ИСЖ, должен быть равным в пропорции 50/50 Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна по условиям вклада «Доходный год» или аналогичного вклада по ставке в размере действующей в банке на дату окончания срока вклада Дата актуализации 24.01.2019 14:06

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.