Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия вклад оформляется при условии покупки паев ПИФ «Основа», «Империя», "Перспектива", "Технологии XXII века", "Драгоценные металлы" (в соотношении 50% ПИФ / 50% вклад) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 05.02.2019 17:17

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.