Срочный USD
РТС-Банк,
РТС-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
2,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
5 ₽
Ставка
2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 500 ₽
|2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке 0,5% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 21.01.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный USD» в 3 городах России
709
Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
- Адрес
- 445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Тольятти
- Телефоны
-
(8482) 31-20-00
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