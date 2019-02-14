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Срочный USD

РТС-Банк,

РТС-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
2,00%
Сумма
от 500 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
5
Ставка
2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 500 ₽ 2
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке 0,5% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 16:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Срочный USD» в 3 городах России
709
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Справочная информация
АО «Банк развития технологий и сбережений»
Адрес
445017, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Ленина, д. 94
Отделения и банкоматы
в вашем городе Тольятти
Отделения 2
Банкоматы 4
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Телефоны
(8482) 31-20-00

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