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Позитивный

Банк «Возрождение»,

Банк «Возрождение» вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,17%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
547 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
3 388
Ставка
7,17%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
18 мес.
от 30 000 ₽ 7,17
  • три периода начисления процентов: с первого по шестой месяц - 6%, с седьмого по 12 месяц - 7%, с 13 по 18 месяц - 8,5% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,5%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

до шести месяцев - по ставке вклада "До востребования", по истечении шести месяцев - по ставке вклада

Автопролонгация
возможна
на условиях вклада "Празднуем вместе"
Открытие вклада online
возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
06.02.2019 11:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Позитивный» в 80 городах России
2 839
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Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
ОГРН
1027700540680
Сайт
www.vbank.ru
Отделения и банкоматы
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Отделения 5
Банкоматы 9
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Максимальный доход 8,5 50 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт+ 7 30 000 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя выгода 6,9 1 500 000 ₽ Посмотреть
Традиция успеха Максимум 6,9 10 000 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Доход 6,8 10 000 000 ₽ Посмотреть
Моментальный 6,7 1 000 ₽ Посмотреть
Перспектива роста Максимум 6,6 2 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 12 месяцев) 6,57 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Моя копилка 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Привилегированный Комфорт 6,5 10 000 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс (пенсионный) 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Комфортный плюс 6,5 1 500 000 ₽ Посмотреть
Добрые традиции (первый период 6 месяцев) 6 30 000 ₽ Посмотреть
Возрождение - Мои возможности 5 1 500 000 ₽ Посмотреть
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