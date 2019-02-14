Позитивный
Банк «Возрождение»,
Банк «Возрождение» вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
7,17%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
547 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
3 388 ₽
Ставка
7,17%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|18 мес.
|от 30 000 ₽
|7,17
- три периода начисления процентов: с первого по шестой месяц - 6%, с седьмого по 12 месяц - 7%, с 13 по 18 месяц - 8,5% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8,5%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
до шести месяцев - по ставке вклада "До востребования", по истечении шести месяцев - по ставке вклада
- Автопролонгация
-
возможна
на условиях вклада "Празднуем вместе"
- Открытие вклада online
- возможно через банкомат, через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 06.02.2019 11:07
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Позитивный» в 80 городах России
2 839
Справочная информация
ПАО «Банк «Возрождение»
- Адрес
- 101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
- ОГРН
- 1027700540680
- Сайт
- www.vbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 755-00-05 — единая справочная служба
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по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
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Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|6,9
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|6,8
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|Моментальный
|6,7
|1 000 ₽
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|6,57
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|Возрождение - Моя копилка (пенсионный)
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Возрождение - Моя копилка
|6,5
|1 500 000 ₽
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|Привилегированный Комфорт
|6,5
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|Комфортный плюс (пенсионный)
|6,5
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|Комфортный плюс
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|Возрождение - Мои возможности
|5
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