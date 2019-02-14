Накопительный
Ассоциация,
Ассоциация вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
123 307 ₽
Ставка
7,6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|91 день
|181 день
|395 дней
|730 дней
|1095 дней
|от 5 000 ₽
|6,05
|6,7
|7,5
|6,9
|6,6
|от 100 000 ₽
|6,1
|6,8
|7,5
|7
|6,6
|от 500 000 ₽
|6,15
|7
|7,55
|7,05
|6,75
|от 1 500 000 ₽
|6,2
|7,1
|7,6
|7,1
|6,8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
1 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
по ставке до востребования
- по вкладам сроком 91, 181 день - по ставке вклада "До востребования";
- по вкладам сроком 395, 730, 1 095 дней: до 181 дня - по ставке вклада "До востребования", со 181 дня - по ставке 1,75% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 30.01.2019 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 30 городах России
862
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
- Адрес
- 603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
- ОГРН
- 1025200000352
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Нижний Новгород
- Телефоны
-
(831) 434-36-53
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