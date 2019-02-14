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Накопительный

Ассоциация,

Ассоциация вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,60%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
123 307
Ставка
7,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 395 дней 730 дней 1095 дней
от 5 000 ₽ 6,05 6,7 7,5 6,9 6,6
от 100 000 ₽ 6,1 6,8 7,5 7 6,6
от 500 000 ₽ 6,15 7 7,55 7,05 6,75
от 1 500 000 ₽ 6,2 7,1 7,6 7,1 6,8
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
  • по вкладам сроком 91, 181 день - по ставке вклада "До востребования";
  • по вкладам сроком 395, 730, 1 095 дней: до 181 дня - по ставке вклада "До востребования", со 181 дня - по ставке 1,75% годовых
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
30.01.2019 14:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 30 городах России
862
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Ассоциация»
Адрес
603000, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д. 61
ОГРН
1025200000352
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Телефоны
(831) 434-36-53

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