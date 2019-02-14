Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 1 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования по вкладам сроком 91, 181 день - по ставке вклада "До востребования";

по вкладам сроком 395, 730, 1 095 дней: до 181 дня - по ставке вклада "До востребования", со 181 дня - по ставке 1,75% годовых Автопролонгация возможна Дата актуализации 30.01.2019 14:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.