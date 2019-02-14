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Двойная выгода

Росгосстрах Банк,

Росгосстрах Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
от 91 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
2 119
Ставка
8,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
91 день 181 день 367 дней
от 100 000 ₽ 8,5 8,5 8,5
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад открывается при условии одновременного оформления договора накопительного и/или инвестиционного страхования жизни с компанией ООО «МАКС-Жизнь»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 16:34
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Двойная выгода» в 98 городах России
23 063
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Справочная информация
Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2
Сайт
www.rgsbank.ru
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