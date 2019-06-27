Зарплата плюс
Алмазэргиэнбанк,
Алмазэргиэнбанк вкладВсе вклады банка
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
26 ₽
Ставка
5,2%
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Валюта
RUB
Ставка
5,20%
Сумма
от 1 001 ₽
Срок
181 день
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
- частичное снятие
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|от 1 001 ₽
|5,2
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт банковской карты
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- вклад открывается с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «АЭБ Онлайн»
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 10.06.2019 08:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зарплата плюс» в 19 городах России
909
Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
- 677000, г. Якутск, просп. Ленина, д. 1
- ОГРН
- 1031403918138
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Якутск
- Телефоны
-
(4112) 34-36-62
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-
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