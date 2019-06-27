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Зарплата плюс

Алмазэргиэнбанк,

Алмазэргиэнбанк вклад

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26
Ставка
5,2%

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Детальный расчет
Валюта
RUB
Ставка
5,20%
Сумма
от 1 001 ₽
Срок
181 день

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
  • частичное снятие
Заявка недоступна
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 1 001 ₽ 5,2
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт банковской карты
Капитализация
нет
Особые условия
  • вклад открывается с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «АЭБ Онлайн»
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
10.06.2019 08:35
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Зарплата плюс» в 19 городах России
909
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, просп. Ленина, д. 1
ОГРН
1031403918138
Отделения и банкоматы
в вашем городе Якутск
Отделения 7
Банкоматы 72
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Телефоны
(4112) 34-36-62

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