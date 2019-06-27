Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт банковской карты Капитализация нет Особые условия вклад открывается с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «АЭБ Онлайн» Пополнение возможно Частичное снятие возможно Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 10.06.2019 08:35

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.