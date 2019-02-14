Доходный валютный
Банк Казани,
Банк Казани вкладВсе вклады банка
Валюта
USD EUR
Ставка
1,00%
Сумма
от 10 $
Срок
367 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
0 $
Ставка
1%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- USD
- EUR
|367 дней
|от 10 $
|1
|367 дней
|от 10 €
|0,2
минимальная сумма не установлена
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- возможно
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
+0,1% при открытии вклада в системе дистанционного банковского обслуживания
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 14:11
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Доходный валютный» в 4 городах России
688
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
- Адрес
- 420066, г. Казань, ул. Солдатская, д. 1
- ОГРН
- 1021600000014
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Казань
- Телефоны
-
(843) 518-98-98
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