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Удобный Онлайн

Эс-Би-Ай Банк,

Эс-Би-Ай Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,60%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 659
Ставка
6,6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день
от 50 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 6,6
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Особые условия
  • открывается через интернет-банк или мобильный банк;
  • допускается открытие не более одного вклада каждым вкладчиком
Пополнение
возможно
  • 10 000 рублей;
  • прекращается за 30 календарных дней до окончаниясрока вклада;
  • банк оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить прием дополнительных взносов
Частичное снятие
возможно
  • неснижаемый остаток - 200 000 рублей;
  • при проведении операций по выдаче наличных денежных средств удерживается комиссия в соответствии с тарифами РКО
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
29.01.2019 15:10
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Удобный Онлайн» в 1 городе России
1 436
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Справочная информация
ООО «Эс-Би-Ай Банк»
Адрес
125315, г. Москва, Ленинградский просп., д. 72, корп. 2, корп. 3
Сайт
sbibankllc.ru
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Телефоны
8 800 700 65 12 — единая справочная служба

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