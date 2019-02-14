Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Особые условия открывается через интернет-банк или мобильный банк;

допускается открытие не более одного вклада каждым вкладчиком Пополнение возможно 10 000 рублей;

прекращается за 30 календарных дней до окончаниясрока вклада;

банк оставляет за собой право в одностороннем порядке прекратить прием дополнительных взносов Частичное снятие возможно неснижаемый остаток - 200 000 рублей;

при проведении операций по выдаче наличных денежных средств удерживается комиссия в соответствии с тарифами РКО Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 29.01.2019 15:10

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.