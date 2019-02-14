Классика
Взаимодействие,
Взаимодействие вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
2,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
372 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
204 ₽
Ставка
2%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|372 дня
|от 10 000 ₽
|2
|372 дня
|от 500 $
|0,1
|372 дня
|от 500 €
|0,1
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 13.02.2019 14:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика» в 1 городе России
545
Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Взаимодействие»
- Адрес
- 630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6А
- ОГРН
- 1025400000053
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-03-25 — единая справочная служба
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|Пенсионер
|1
|1 000 ₽
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