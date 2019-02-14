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Классика

Взаимодействие,

Взаимодействие вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
2,00%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
372 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
204
Ставка
2%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
372 дня
от 10 000 ₽ 2
372 дня
от 500 $ 0,1
372 дня
от 500 € 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
13.02.2019 14:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Классика» в 1 городе России
545
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Взаимодействие»
Адрес
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6А
ОГРН
1025400000053
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Телефоны
8 800 100-03-25 — единая справочная служба

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