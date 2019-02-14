Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно Капитализация ежемесячно по выбору клиента Особые условия вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: максимальная сумма общая сумма дополнительных взносов внесенных в течение последних 93 календарных дней срока действия договора не должна превышать 100 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна Дата актуализации 13.02.2019 14:54

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.