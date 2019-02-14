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Пенсионер

Взаимодействие,

Взаимодействие вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
1,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
186 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
5
Ставка
1%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
186 дней
от 1 000 ₽ до 5 000 000 ₽ 1
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Особые условия
  • вклад открывается при наличии пенсионного удостоверения
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • максимальная сумма

общая сумма дополнительных взносов внесенных в течение последних 93 календарных дней срока действия договора не должна превышать 100 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна
Дата актуализации
13.02.2019 14:54
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионер» в 1 городе России
539
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Справочная информация
ООО «Коммерческий банк «Взаимодействие»
Адрес
630102, г. Новосибирск, ул. Нижегородская, д. 6А
ОГРН
1025400000053
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Телефоны
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