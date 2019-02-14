Заубер-Фортуна Лонг
Заубер Банк,
Заубер Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
8,00%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
1111 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
24 329 ₽
Ставка
8%
Измените параметры расчета
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|1111 дней
|от 100 000 ₽
|8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 366 дней - по ставке 5% годовых
- от 367 до 1 110 дней - по ставке 7,7% годовых
- Автопролонгация
- возможна
- Дата актуализации
- 05.02.2019 11:04
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Заубер-Фортуна Лонг» в 1 городе России
6 942
Справочная информация
АО «Заубер Банк»
- Адрес
- 197198, г. Санкт-Петербург, просп. Большой П. С., д. 25/2, лит. А
- ОГРН
- 1020900001781
- Сайт
- www.sauberbank.com
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
(812) 640-07-02(812) 640-07-04
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
-
Банк ДОМ.РФБазовая ставка 7,5% + 0,1 п.п. к ставке по промокоду
Ставка в рублях 7,6% Срок от 395 дней
-
Кредит Европа БанкЕжемесячная выплата процентов
Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
Другие вклады банка
|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Заубер-Пополняемый
|7,9
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Заубер-Фортуна
|7,7
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Заубер-VIP Классический
|7,5
|5 000 000 ₽
|Посмотреть
|Заубер-Инфинити
|7,1
|100 000 ₽
|Посмотреть
|Заубер-Валютный рост
|0,2
|1 000 $
|Посмотреть
Виды вкладов
Популярные предложения
Показать еще Свернуть