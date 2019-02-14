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777

Фора-Банк,

Фора-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,59%
Сумма
от 77 000 ₽
Срок
777 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно или ежегодно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
11 547
Ставка
6,59%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
777 дней
от 77 000 ₽ 6,59
  • два периода начисления процентов: 7,77% - в течение первого года;
  • 5,55% - за периода с 366-го по 777-й день;
  • указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно или ежегодно
Капитализация
ежемесячно или ежегодно по выбору клиента
за первый год срока вклада (365 дней) проценты выплачиваются в 365-й день путем присоединения к сумме вклада; за период с 366-го по 777-й день срока вклада проценты выплачиваются ежемесячно путем присоединения к сумме вклада (капитализация)
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,77%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма
  • срок внесения пополнения
  • 7 000 рублей;
  • в течение первых 77 дней срока действия договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

ранее причисленные к сумме вклада или выплаченные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
28.01.2019 10:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «777» в 8 городах России
2 784
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
Сайт
www.forabank.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

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