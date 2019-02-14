777
Фора-Банк,
Фора-Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,59%
Сумма
от 77 000 ₽
Срок
777 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно или ежегодно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
11 547 ₽
Ставка
6,59%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|777 дней
|от 77 000 ₽
|6,59
- два периода начисления процентов: 7,77% - в течение первого года;
- 5,55% - за периода с 366-го по 777-й день;
- указана средняя годовая процентная ставка за весь срок размещения средств на счете
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно или ежегодно
- Капитализация
-
ежемесячно или ежегодно
по выбору клиента
за первый год срока вклада (365 дней) проценты выплачиваются в 365-й день путем присоединения к сумме вклада; за период с 366-го по 777-й день срока вклада проценты выплачиваются ежемесячно путем присоединения к сумме вклада (капитализация)
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 7,77%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
- 7 000 рублей;
- в течение первых 77 дней срока действия договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
ранее причисленные к сумме вклада или выплаченные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 28.01.2019 10:24
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «777» в 8 городах России
2 784
Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба
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