по выбору клиента

за первый год срока вклада (365 дней) проценты выплачиваются в 365-й день путем присоединения к сумме вклада; за период с 366-го по 777-й день срока вклада проценты выплачиваются ежемесячно путем присоединения к сумме вклада (капитализация)