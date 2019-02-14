в конце срока
на текущий счёт или на счёт банковской карты
выпускается пластиковая карта Visa
Капитализация
нет
Пополнение
возможно
от 1 000 рублей,100 долларов;
до 10 000 000 рублей / 200 000 долларов;
не позднее 45 дней до окончания срока вклада
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях
до 181 дня - по ставке "до востребования", со 182-го дня - в размере 0,6 процентной ставки по вкладу, установленной на дату открытия
Увеличение ставки
возможно
при увеличении суммы или при других условиях
+0,15 п.п. при открытии вклада онлайн
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
12.02.2019 14:36
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Абсолютный максимум+ (с пополнением)» в
214 городах России