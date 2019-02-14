Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально Капитализация ежеквартально по выбору клиента Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%) Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма 10 000 рублей Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях выплаченные/капитализированные проценты сохраняются Автопролонгация невозможна Дата актуализации 11.02.2019 16:16

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.