Привилегированный
Экономбанк,
Экономбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,35%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
650 ₽
Ставка
6,35%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|12 мес.
|от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|6,35
- всего три периода начисления процентов: первый месяц - 8% годовых; со второго по шестой месяц - 6,75% годовых; с седьмого по 12 месяц - 5,75% годовых;
- указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежеквартально
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
10 000 рублей
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
выплаченные/капитализированные проценты сохраняются
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 11.02.2019 16:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегированный» в 10 городах России
907
Справочная информация
АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
- Адрес
- 410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28
- ОГРН
- 1026400002067
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Саратов
- Телефоны
-
8 800 100-13-19 — единая справочная служба
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