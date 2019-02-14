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Привилегированный

Экономбанк,

Экономбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
6,35%
Сумма
от 10 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежеквартально
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
650
Ставка
6,35%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 10 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 6,35
  • всего три периода начисления процентов: первый месяц - 8% годовых; со второго по шестой месяц - 6,75% годовых; с седьмого по 12 месяц - 5,75% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
ежеквартально
Капитализация
ежеквартально по выбору клиента
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 8%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

10 000 рублей

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

выплаченные/капитализированные проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Привилегированный» в 10 городах России
907
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Справочная информация
АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
Адрес
410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28
ОГРН
1026400002067
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Телефоны
8 800 100-13-19 — единая справочная служба

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