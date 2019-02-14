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Особенный

Экономбанк,

Экономбанк вклад

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Валюта
RUB
Ставка
5,57%
Сумма
от 100 000 ₽
Срок
365 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
5 712
Ставка
5,57%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
12 мес.
от 100 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 5,57
  • всего три периода начисления процентов: с первого по третий месяц - 6,3% годовых; с четвертого по шестой месяц - 6% годовых; с седьмого по 12 месяц - 5% годовых;
  • указана средняя годовая ставка за полный срок вклада
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (до 6,3%)
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

10 000 рублей

Частичное снятие
возможно
Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях

за каждые три календарных месяца проценты сохраняются

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
11.02.2019 16:16
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Особенный» в 10 городах России
813
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Справочная информация
АО «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк»
Адрес
410031, г. Саратов, ул. Радищева, д. 28
ОГРН
1026400002067
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Телефоны
8 800 100-13-19 — единая справочная служба

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