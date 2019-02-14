Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Особые условия по вкладу предусмотрена возможность частичного снятия, в этом случае ставка по вкладу составит 4% годовых Пополнение возможно, но есть ограничения: срок внесения пополнения в первые 90 дней срока действия вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 31.01.2019 12:58

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.