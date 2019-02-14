Солидарность
Солидарность,
Солидарность вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,85%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 274 ₽
Ставка
7,85%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|395 дней
|от 15 000 ₽
|7,25
|7,85
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Особые условия
-
- по вкладу предусмотрена возможность частичного снятия, в этом случае ставка по вкладу составит 4% годовых
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
в первые 90 дней срока действия вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 31.01.2019 12:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Солидарность» в 18 городах России
4 750
Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
- Адрес
- 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
- ОГРН
- 1026300001848
- Сайт
- www.solid.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Самара
- Телефоны
-
(846) 203-44-44(846) 379-78-78
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