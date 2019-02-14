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Солидарность

Солидарность,

Солидарность вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 7,85%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
1 274
Ставка
7,85%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 395 дней
от 15 000 ₽ 7,25 7,85
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Особые условия
  • по вкладу предусмотрена возможность частичного снятия, в этом случае ставка по вкладу составит 4% годовых
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения

в первые 90 дней срока действия вклада

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
31.01.2019 12:58
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Солидарность» в 18 городах России
4 750
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Справочная информация
АО «Коммерческий банк «Солидарность»
Адрес
443099, г. Самара, ул. Куйбышева, д. 90
ОГРН
1026300001848
Сайт
www.solid.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Самара
Отделения 5
Банкоматы 8
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Телефоны
(846) 203-44-44
(846) 379-78-78

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