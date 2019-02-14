Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация нет Специальный вклад инвестиционный Особые условия открывается при предъявлении вкладчиком заявки на приобретение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО «УК УРАЛСИБ», поданной через ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и документов, подтверждающих оплату паев в срок не более семи рабочих дней до даты открытия вклада включительно;

и/или договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение» АО «УРАЛСИБ Жизнь» сроком на 5 лет в рублях (далее – ИСЖ), оформленного сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и документа, подтверждающего оплату полиса в срок не более семи рабочих дней до даты открытия вклада включительно,и при условии размещения средств в пропорциях соотношения сумм открываемого вклада, суммы полиса ИСЖ и приобретаемых паев ПИФ на выбор вкладчика;

по одному договору (полису) ИСЖ возможно открытие одного вклада (объединение сумм нескольких договоров (полисов) ИСЖ для открытия одного вклада либо дробление одного договора (полиса) ИСЖ на несколько вкладов не допускается) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация невозможна Дата актуализации 12.02.2019 10:33

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.