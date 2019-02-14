Стратегия
Банк Уралсиб,
Банк Уралсиб вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
25 290 ₽
Ставка
8,5%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|от 200 000 ₽
|8,4
|8,4
|от 600 000 ₽
|8,5
|8,5
- указана минимальная сумма вклада;
- общая минимальная сумма средств, размещаемых во вклад, ИСЖ и ПИФ при минимальной сумме 200 000 рублей составляет 1 000 000 рублей, при минимальной сумме вклада 600 000 рублей - 3000 000 рублей;
- в случае несоответствия вклада приведённым параметрам, а также расторжении по инициативе вкладчика в течение 14 календарных дней с даты оформления договора (полиса) ИСЖ «Верное решение», при предъявлении которого был открыт вклад, ставка по за весь срок вклада устанавливается в размере 5% годовых
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- инвестиционный
- Особые условия
-
- открывается при предъявлении вкладчиком заявки на приобретение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО «УК УРАЛСИБ», поданной через ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и документов, подтверждающих оплату паев в срок не более семи рабочих дней до даты открытия вклада включительно;
- и/или договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение» АО «УРАЛСИБ Жизнь» сроком на 5 лет в рублях (далее – ИСЖ), оформленного сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и документа, подтверждающего оплату полиса в срок не более семи рабочих дней до даты открытия вклада включительно,и при условии размещения средств в пропорциях соотношения сумм открываемого вклада, суммы полиса ИСЖ и приобретаемых паев ПИФ на выбор вкладчика;
- по одному договору (полису) ИСЖ возможно открытие одного вклада (объединение сумм нескольких договоров (полисов) ИСЖ для открытия одного вклада либо дробление одного договора (полиса) ИСЖ на несколько вкладов не допускается)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 12.02.2019 10:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия» в 144 городах России
18 420
Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
- Адрес
- 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
- Сайт
- www.uralsib.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 250-57-57 — единая справочная служба
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Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4%
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|Название
|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Верное решение
|9
|150 000 ₽
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|Журавли
|8
|1 000 000 ₽
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|Доход-Прайвет
|7,5
|50 000 000 ₽
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|Доход-Статус
|7,3
|10 000 000 ₽
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|Доход-Приоритет
|7,1
|5 000 000 ₽
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|Доход
|6,9
|1 000 000 ₽
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|Почетный пенсионер
|6,9
|1 000 ₽
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|Достойный дом детям
|6,9
|1 000 ₽
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|Рост-Прайвет
|6,8
|50 000 000 ₽
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|Рост-Статус
|6,6
|10 000 000 ₽
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|Комфорт-Прайвет
|6,5
|50 000 000 ₽
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|Рост-Приоритет
|6,4
|5 000 000 ₽
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|Комфорт-Статус
|6,3
|10 000 000 ₽
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|Рост
|6,2
|1 000 000 ₽
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|Комфорт-Приоритет
|6,1
|5 000 000 ₽
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|Комфорт
|5,9
|1 000 000 ₽
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