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Стратегия

Банк Уралсиб,

Банк Уралсиб вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,50%
Сумма
от 200 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
25 290
Ставка
8,5%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 200 000 ₽ 8,4 8,4
от 600 000 ₽ 8,5 8,5
  • указана минимальная сумма вклада;
  • общая минимальная сумма средств, размещаемых во вклад, ИСЖ и ПИФ при минимальной сумме 200 000 рублей составляет 1 000 000 рублей, при минимальной сумме вклада 600 000 рублей - 3000 000 рублей;
  • в случае несоответствия вклада приведённым параметрам, а также расторжении по инициативе вкладчика в течение 14 календарных дней с даты оформления договора (полиса) ИСЖ «Верное решение», при предъявлении которого был открыт вклад, ставка по за весь срок вклада устанавливается в размере 5% годовых
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • открывается при предъявлении вкладчиком заявки на приобретение паев паевых инвестиционных фондов под управлением АО «УК УРАЛСИБ», поданной через ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и документов, подтверждающих оплату паев в срок не более семи рабочих дней до даты открытия вклада включительно;
  • и/или договора (полиса) инвестиционного страхования жизни «Верное решение» АО «УРАЛСИБ Жизнь» сроком на 5 лет в рублях (далее – ИСЖ), оформленного сотрудником ПАО «БАНК УРАЛСИБ», и документа, подтверждающего оплату полиса в срок не более семи рабочих дней до даты открытия вклада включительно,и при условии размещения средств в пропорциях соотношения сумм открываемого вклада, суммы полиса ИСЖ и приобретаемых паев ПИФ на выбор вкладчика;
  • по одному договору (полису) ИСЖ возможно открытие одного вклада (объединение сумм нескольких договоров (полисов) ИСЖ для открытия одного вклада либо дробление одного договора (полиса) ИСЖ на несколько вкладов не допускается)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
12.02.2019 10:33
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Стратегия» в 144 городах России
18 420
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Справочная информация
ПАО «Банк Уралсиб»
Адрес
119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
Сайт
www.uralsib.ru
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Телефоны
8 800 250-57-57 — единая справочная служба

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
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Достойный дом детям 6,9 1 000 ₽ Посмотреть
Рост-Прайвет 6,8 50 000 000 ₽ Посмотреть
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Комфорт-Прайвет 6,5 50 000 000 ₽ Посмотреть
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Комфорт-Приоритет 6,1 5 000 000 ₽ Посмотреть
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