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На высоте

Севергазбанк,

Севергазбанк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,30%
Сумма
от 50 000 ₽
Срок
от 181 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Мой доход
4 171
Ставка
8,3%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
181 день 367 дней
от 50 000 ₽ 7,7 8,3
  • максимальная сумма вклада составляет первоначальный взнос по договору НПО, увеличенный в три раза
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Специальный вклад
инвестиционный
Особые условия
  • вклад доступен клиентам, оформляющим в офисе банка договор негосударственного пенсионного обеспечения с Акционерным обществом «Негосударственный пенсионный фонд ГАЗФОНД пенсионные накопления»
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
21.01.2019 13:30
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «На высоте» в 34 городах России
29 328
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Справочная информация
ПАО «Севергазбанк»
Адрес
160001, г. Вологда, ул. Благовещенская, д. 3
Сайт
www.severgazbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Вологда
Отделения 4
Банкоматы 41
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Телефоны
8 800 700-25-52 — единая справочная служба
(8172) 57-35-73

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