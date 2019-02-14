Пенсионный (ежеквартально)
Акцепт,
Акцепт вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 6,85%
Сумма
от 200 ₽
Срок
от 181 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежеквартально
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
22 ₽
Ставка
6,85%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|181 день
|367 дней
|550 дней
|733 дня
|от 200 ₽
|6,25
|6,75
|6,85
|6,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
-
ежеквартально
вкладчику выдается дебетовая карта с бесплатным годовым обслуживанием: от 100 000 рублей - VISA Classic; через интернет-банк функция снятия капитализированных процентов недоступна
- Капитализация
- ежеквартально по выбору клиента
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- вклад оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- минимальная сумма
- срок внесения пополнения
200 рублей; по вкладу сроком 181 день - не позднее трех месяцев, свыше 367 дней - не позднее шести месяцев до окончания срока вклада
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
проценты за полные периоды сохраняются
- Увеличение ставки
-
возможно
при других условиях
+0,25 п.п. при открытии вклада через интернет банк или для пенсионеров, получающих пенсию на счет в банке "Акцепт"
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 13.02.2019 11:00
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Пенсионный (ежеквартально)» в 9 городах России
15 018
Справочная информация
АО «Банк Акцепт»
- Адрес
- 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 14
- ОГРН
- 1025400000427
- Сайт
- www.akcept.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новосибирск
- Телефоны
-
8 800 100-27-37 — единая справочная служба
Специальные предложения
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