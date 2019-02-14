Параметры вклада Выплата процентов ежеквартально вкладчику выдается дебетовая карта с бесплатным годовым обслуживанием: от 100 000 рублей - VISA Classic; через интернет-банк функция снятия капитализированных процентов недоступна Капитализация ежеквартально по выбору клиента Специальный вклад пенсионный Особые условия вклад оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения Пополнение возможно, но есть ограничения: минимальная сумма

срок внесения пополнения 200 рублей; по вкладу сроком 181 день - не позднее трех месяцев, свыше 367 дней - не позднее шести месяцев до окончания срока вклада Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях проценты за полные периоды сохраняются Увеличение ставки возможно при других условиях +0,25 п.п. при открытии вклада через интернет банк или для пенсионеров, получающих пенсию на счет в банке "Акцепт" Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 13.02.2019 11:00

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.