при открытии вклада на сумму от 1,5 млн рублей, 25 тыс. долларов, по желанию клиента, выпускается карта Visa Gold или Masterсard Gold (за исключением карт с начислением процентов на остаток), или МИР Премиальная без взимания комиссии за обслуживание текущего счета карты в течение всего срока ее действия